Российские дроноводы лишили ВСУ «глаз» на Красноармейском направлении

Расчет БПЛА «Молния» группировки войск "Центр" уничтожил вражеский опорный пункт, оборудованный в одной из лесополос на Красноармейском направлении. Бьют по противнику и операторы FPV-дронов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как ударник спикировал точно в хвост вражеской «Лелеки», где расположены винт и двигатель. Так, оператор FPV Антон Алексеев записал на свой счет 55-й уничтоженный беспилотный разведчик противника.

«На Красноармейском направлении враг пытается контратаковать так как мы глушим разведку, сбиваем вражеские крылья. Мы мешаем им корректировать свою артиллерию. Без "глаз" враг работать не может так же ночью на "Бабе-яге" доставлять продовольствие, БК. Обнаруживаем, пресекаем», - командир расчёта противодействия БПЛА.

При подготовке к вылету очередного FPV-истребитель расчеты устанавливают детонаторы дистанционного подрыва. Благодаря ним, боеприпас может сработать без прямого контакта, уничтожив цель поражающими элементами. Но зачастую даже подрыва не требуется, хватает кинетической энергии.

Над зоной боевых действий постоянная беспилотная активность. Решения порой принимаются на ходу. БПЛА противника старательно маскируют.

«Снег выпал - красят дрон в белое. Подтаяло - перекрашивают в коричневое, серое. И тяжело найти его. Очень сложно на фоне снега, какого-то ландшафта найти вражеское крыло. Но мы все равно работаем, подавляем их», - подчеркнул Алексеев.

Операторы противодействия вражеским БПЛА 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» лишают врага возможности наносить точные удары. В то же время войска группировки наносят поражение живой силе и технике противника по всей линии соприкосновения. Уничтожены опорники и пункты управления БПЛА в районах Гришино, Белицкого, Нового Донбасса.