В Минцифры допустили доработку самозапрета на международные звонки

В России обсуждается инициатива самозапрета на прием международных звонков. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минцифры Иван Лебедев.

«Встает вопрос очень справедливый: что сделать гражданам, которые по-честному... пользуются международными звонками? И, может быть, действительно пойти по пути самозапрета», - заявил он на заседании Госдумы.

Политик отметил, что в законопроекте против кибермошенничества упоминается полный запрет таких звонков. Ожидается, что ко второму чтению этой инициативы будут обсуждаться донастройки меры. Однако их объем до сих пор неясен.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разработало правила для самозапрета оформления сим-карт. Уточняется, что операторы связи начнут проверять его наличие у граждан и будут отказывать им в оформлении номера, если он есть.