Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину

Американские власти не поддержат европейские войска в случае интервенции с их участием на Украину. Такую уверенность выразил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Зеленского не будет позитивным», - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Он также отметил, что британские и французские власти, а также генсек НАТО Марк Рютте «открыто гордятся» тем, что их так называемые экспедиционные войска будут развернуты на Украине. Кроме того, якобы наличие поддержки США будет «автоматической гарантией» в случае военного пути.

Ранее Лавров заявил, что США сами не готовы на собственные предложения по Украине, сделанные в Анкоридже. Он подчеркнул, что при этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с американской стороной.