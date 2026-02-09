МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину

Лавров напомнил, что в Великобритании, Франции «открыто гордятся», что на Украине «будут развернуты «экспедиционные войска».
Глеб Владовский 09-02-2026 23:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Американские власти не поддержат европейские войска в случае интервенции с их участием на Украину. Такую уверенность выразил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Зеленского не будет позитивным», - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Он также отметил, что британские и французские власти, а также генсек НАТО Марк Рютте «открыто гордятся» тем, что их так называемые экспедиционные войска будут развернуты на Украине. Кроме того, якобы наличие поддержки США будет «автоматической гарантией» в случае военного пути.

Ранее Лавров заявил, что США сами не готовы на собственные предложения по Украине, сделанные в Анкоридже. Он подчеркнул, что при этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с американской стороной.

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #сша #МИД России #интервенция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 