Лавров заявил, что США не готовы на собственные предложения по Украине

Российская Федерация приняла предложение Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта на переговорах в Анкоридже, и если подходить к этой проблеме «по-мужски», то она уже должна быть решена. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили - мы согласились, значит, проблема должна быть решена», - сказал министр иностранных дел РФ в интервью телеканалу TV BRICS.

Сергей Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин не раз говорил, что для России не имеет значения, что будут говорить по этому вопросу на Украине и в странах Европы.

«Мы прекрасно видим "пещерную" русофобию большинства режимов в Европейском союзе за редчайшими исключениями», - добавил дипломат.

Он отметил, что США сами не готовы на собственные предложения по Украине, сделанные в Анкоридже. Лавров подчеркнул, что при этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с американской стороной.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась в Анкоридже в ночь на 16 августа 2025 года. Переговоры длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.

