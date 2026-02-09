МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров заявил, что США не готовы на собственные предложения по Украине

По словам главы МИД России, если подходить к вопросу урегулирования украинского конфликта «по-мужски», то он уже должен быть решен.
Игнат Далакян 09-02-2026 11:11
© Фото: TV BRICS © Видео: TV BRICS

Российская Федерация приняла предложение Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта на переговорах в Анкоридже, и если подходить к этой проблеме «по-мужски», то она уже должна быть решена. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили - мы согласились, значит, проблема должна быть решена», - сказал министр иностранных дел РФ в интервью телеканалу TV BRICS.

Сергей Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин не раз говорил, что для России не имеет значения, что будут говорить по этому вопросу на Украине и в странах Европы.

«Мы прекрасно видим "пещерную" русофобию большинства режимов в Европейском союзе за редчайшими исключениями», - добавил дипломат.

Он отметил, что США сами не готовы на собственные предложения по Украине, сделанные в Анкоридже. Лавров подчеркнул, что при этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с американской стороной.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась в Анкоридже в ночь на 16 августа 2025 года. Переговоры длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.
 

#Украина #Сергей Лавров #анкоридж #урегулирование
