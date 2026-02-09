МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку о русском язык

Корректировки обсуждались с участием специалистов правительства, парламента, администрации президента, а также лингвистов.
Глеб Владовский 09-02-2026 21:36
© Фото: Санат Имангалиев, РИА Новости

Формулировка об использовании русского языка подверглась корректировке в проекте новой Конституции Казахстана. Об этом сообщил зампред Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

«В статье девятой новой Конституции слово "тең" (Равный - Прим. ред.) заменено на "қатар" (Наряду - Прим. ред.)», - уточнил он.

По его словам, эти изменения внесли с целью соблюдения терминологической и семантической единообразности. Работу вели, в том числе, специалисты правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты.

Напомним, президент Казахстана 21 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.

#в стране и мире #русский язык #Казахстан #корректировка #проект конституции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 