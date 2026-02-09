В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку о русском язык

Формулировка об использовании русского языка подверглась корректировке в проекте новой Конституции Казахстана. Об этом сообщил зампред Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

«В статье девятой новой Конституции слово "тең" (Равный - Прим. ред.) заменено на "қатар" (Наряду - Прим. ред.)», - уточнил он.

По его словам, эти изменения внесли с целью соблюдения терминологической и семантической единообразности. Работу вели, в том числе, специалисты правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты.

Напомним, президент Казахстана 21 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.