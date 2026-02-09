Геодезисты показали, как ищут новые огневые позиции для наших бойцов

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение киевским формированиям возле шести населенных пунктов в Харьковской области. Наши бойцы продолжают расширять так называемую буферную зону на территории противника. Чтобы бить по врагу, нужны новые огневые позиции, поисками которых занимаются геодезисты.

Их работа сейчас напрямую связана с беспилотниками. Для разведки в тылах противника, анализа поведения и передвижений врага, а также отслеживания изменений ландшафта используют БПЛА «Скат». Сильные морозы разведке не мешают. Беспилотник спокойно выдерживает температуру до -40 градусов. Расчет залетает на несколько десятков километров в тылы противника: единственная проблема - системы РЭБ и вражеские дроны-тараны.

«Делаем кор-фото-планы, вшиваем их в карту и видим всю позицию на местности, все передвижения противника, его точки, технику, скопления людей, если таковые найдем», - рассказал оператор БПЛА с позывным Морис.

Параллельно, но при этом обособленно от расчета БПЛА, работают бойцы на геодезическом комплексе. Их задача - непосредственно высчитывание координат для будущих пусковых точек. Если задача операторов заключается в выявлении и определении точных местонахождений целей в тылу врага, то второй расчет наоборот - работает на нашей территории.

Результат работы геодезистов в поле сразу отражается в картах, которые обновляются, дополняются и передаются в наши подразделения. Нужны они всем: от высшего командования, до бойцов на местах.

Группировка войск «Север» активно двигается вперед и на Сумском, и на Харьковском направлении. В Минобороны сообщили об освобождении сразу двух населенных пунктов: Сидоровки и Глушковки.