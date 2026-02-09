МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российский «Град» уничтожил диверсантов ВСУ на Харьковском направлении

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.
09-02-2026 18:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» выполнил огневую задачу на Харьковском направлении, поразив замаскированные позиции и диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» продолжают действовать в приграничных районах, формируя зону безопасности вдоль государственной границы России. Военнослужащие ведут планомерную работу, вытесняя противника с позиций, откуда он может угрожать мирному населению приграничных регионов.

Артиллерия играет ключевую роль в этих действиях. Используя буксируемые и самоходные орудия, а также реактивные системы залпового огня, расчеты ежедневно наносят удары по выявленным целям. Большую помощь в этом оказывают подразделения беспилотной авиации, которые ведут разведку и корректируют огонь.

В этот раз беспилотник с тепловизором обнаружил группу противника и скрытые позиции. После того как маршрут передвижения был подтвержден, координаты передали расчету РСЗО «Град» 7-го мотострелкового полка. Машина быстро заняла огневую позицию, и по заданному району был нанесен удар осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Кадры с беспилотника в реальном времени показали, что все выявленные цели поражены. После выполнения задачи расчет сразу сменил позицию и тщательно замаскировал технику, чтобы избежать обнаружения с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #дрг #харьковское направление
