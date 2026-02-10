Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет 81-го самоходного артиллерийского полка 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск плотным огнем уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с живой силой противника численностью до десяти человек», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что слаженная работа военнослужащих позволила в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу. От ударов дронов артиллеристов прикрывали военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения.

Ранее сообщалось, что «Град» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» выполнил огневую задачу на Харьковском направлении, поразив замаскированные позиции и диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.