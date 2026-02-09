МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Молния» поразила опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Благодаря самолетной конструкции беспилотник доставляет к цели заряды, способные полностью разрушать укрепленные объекты.
09-02-2026 17:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотника «Молния-2» войск беспилотных систем группировки «Центр», действующий в составе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии, выполнил задачу по поражению опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении.

По данным Минобороны, позиция противника была выявлена в лесополосе. После получения координат и уточнения характеристик цели оператор БПЛА подобрал необходимый тип боевой нагрузки и подготовил аппарат к вылету. Во взаимодействии с разведывательными беспилотниками расчет «Молнии-2» нанес удар по объекту, что обеспечило огневую поддержку действий штурмовых подразделений на данном участке.

Беспилотник «Молния-2» выполнен по самолетной схеме и способен нести боеприпасы большей мощности по сравнению с квадрокоптерами. Дальность его применения превышает 50 километров, что позволяет задействовать комплекс на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Кроме ударных задач, беспилотные комплексы используются для доставки грузов на передовые позиции - боеприпасов, средств связи, медикаментов и другого необходимого имущества для подразделений, действующих на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Опорный пункт #красноармейское направление #молния-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 