Расчет беспилотника «Молния-2» войск беспилотных систем группировки «Центр», действующий в составе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии, выполнил задачу по поражению опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении.

По данным Минобороны, позиция противника была выявлена в лесополосе. После получения координат и уточнения характеристик цели оператор БПЛА подобрал необходимый тип боевой нагрузки и подготовил аппарат к вылету. Во взаимодействии с разведывательными беспилотниками расчет «Молнии-2» нанес удар по объекту, что обеспечило огневую поддержку действий штурмовых подразделений на данном участке.

Беспилотник «Молния-2» выполнен по самолетной схеме и способен нести боеприпасы большей мощности по сравнению с квадрокоптерами. Дальность его применения превышает 50 километров, что позволяет задействовать комплекс на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Кроме ударных задач, беспилотные комплексы используются для доставки грузов на передовые позиции - боеприпасов, средств связи, медикаментов и другого необходимого имущества для подразделений, действующих на линии боевого соприкосновения.

