В Пентагоне сообщили о перехвате танкера в Индийском океане

Американские военные преследовали танкер от Карибского моря до Индийского океана.
Глеб Владовский 09-02-2026 19:12
© Фото: DeptofWar, X © Видео: DeptofWar, X

Американские военные нефтяной танкер в водах Индийского океана. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Уточняется, что танкер Aquila II якобы санкционный режим, который ввела администрация Белого дома, для судов, действующих в Карибском бассейне. Он шел под флагом Панамы.

«Вооруженные силы США без каких-либо инцидентов осуществили проверку права посещения, морской запрет и посадку на борт судна Aquila II... Министерство отслеживало это судно и охотилось за ним от Карибского моря до Индийского океана», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Эстонии был задержан контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов по подозрению в контрабанде. Судно направлялось в Россию.

#в стране и мире #сша #Пентагон #индийский океан #танкер
