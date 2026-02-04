ERR: Эстония задержала контейнеровоз, направлявшийся в Россию

Во вторник в Эстонии был задержан контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов по подозрению в контрабанде. Об этом сообщила Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR. По ее данным, судно направлялось в Россию.

Контейнеровоз задержали у острова Найссаар представители налогового и таможенного департамента, специальное полицейское и пограничное подразделение K-Commando и ВМС в ходе совместной операции. В сообщении говорится, что у властей есть основания подозревать экипаж в контрабанде.

Команда судна полностью состоит из 23 граждан России. Сотрудники K-Commando высадились на борт с помощью вертолета и военного корабля Raju. Операцию также поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и катер Ahto-26. Экипаж не оказал сопротивления.

На момент задержания судно находилось в официальной зоне стоянки. Оно шло из Эквадора в Санкт-Петербург и остановилось в эстонских водах для дозаправки. По данным ВМС Эстонии, контейнеровоз не входит в «теневой флот» и не подпадает под санкции ЕС

По словам командира K-Commando, задержание связано не с нарушением санкций, а с подозрением в контрабанде. Пока неясно, есть ли на борту наркотики, и это станет известно в ходе дальнейшего разбирательства.

Судно длиной 188 метров останется у места якорной стоянки, а затем будет отправлено в порт для более тщательной проверки. Представитель полиции отметил, что на судне много контейнеров, которые нужно проверить.

Ранее сообщалось о задержании в разных регионах торговых судов, якобы связанных с Россией. В частности, 22 января Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила о захвате танкера Grinch в открытом море. Он якобы шел из Мурманска.

Позже Владимир Зеленский сообщил, что президент Эмманюэль Макрон вынужден отпустить нефтяной судно из-за требований французского законодательства. Танкер, по мнению Парижа, относится к «теневому флоту».