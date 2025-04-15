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Минцифры РФ разработало правила для самозапрета оформления сим-карт

Минцифры сообщило, что будут представлены новые меры, которые будут направлены на контроль за сим-картами и защиту клиентов от возможных угроз и мошенничества.
Дарья Ситникова 2025-04-15 02:43:17
© Фото: РИА Новости

Если клиент поставил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, то операторы связи не смогут оформить сим-карты покупателя. Об этом нововведении сообщило правительство Минцифры России, разместив на портале проектов нормативно-правовой акт, а также рассказав об этом в своем Telegram-канале.

«Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на Госуслугах самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать её в мошеннических целях», - сообщили они в социальной сети Telegram.

Там же Минцифры уточнило, что операторы связи начнут проверять наличие самозапрета у граждан и будут отказывать им в оформлении номера, если он есть. Узнать о самозапрете можно будет в салоне связи, мобильном приложении банка, на электронной почте и в смс.

Помимо этого, они рассказали о процессе отказа от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов, которые используются в целях навязывания сомнительных услуг, а также содействуют обману граждан.

Минцифры добавило, что у клиента появится возможность отправить заявление оператору лично, в мобильном приложении или по адресу электронной почты. Спустя день после подачи заявления нежелательные рассылки и массовые вызовы будут прекращены. В исключение входят звонки от госорганов и организаций, правительство установит их подробный перечень.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Это нововведение позволило создать самозапрет через «Госуслуги» на оформление сим-карт дистанционно, это помогает предотвратить мошеннические действия. Также запретили передавать сим-карты неизвестным людям, а только близким родственникам.

#Россия #мошенничество #кибермошенничество #сим-карты #самозапрет
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