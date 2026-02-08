Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым. Об этом сообщает МО РФ.

«За годы существования Организации проделана большая работа по развитию ее военной составляющей», - заметил Белоусов.

Он добавил, что в рамках ОДКБ создана и совершенствуется система кризисного реагирования. Сформированы Коллективные силы ОДКБ, а также проводятся мероприятия боевой подготовки. Андрей Белоусов отметил, что сложная военно-политическая обстановка делает важным продолжение работы по обеспечению готовности Организации к адекватному реагированию на вызовы и угрозы.

Российский министр поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением на должность генерального секретаря ОДКБ. Он выразил уверенность, что работа Масадыкова будет способствовать дальнейшему укреплению Организации. Белоусов пожелал ему успехов.

Сам генсек ОДКБ предложил обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув, что речь идет в первую очередь о развитии военной составляющей.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе встречи министра и генерального секретаря удалось рассмотреть подходы МО РФ к реализации российского председательства в Организации в 2026 году. В частности, стороны обсудили вопросы развития компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках Организации.

