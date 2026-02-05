Кража российских активов будет иметь разрушительные последствия для британской финансовой системы. С таким предупреждением выступил посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин. Дипломат отметил, что британские власти совместно с другими странами G7 опустились до воровства доходов от замороженных суверенных средств Москвы.

«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», - сказал Келин в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что британские финансовые институты открыто предупреждают о возможных судебных исках со стороны России и потенциальных финансовых потерях в случае изъятия ее активов. О том, что крупнейшие банки Великобритании и Бельгии выступают против подобных изъятий, газета Financial Times писала еще в декабре прошлого года.

Подобное решение они приняли не сами собой, а благодаря решительным мерам России, которая наглядно и своевременно продемонстрировала готовность защищать свою правоту в юридическом поле. Напомним, в декабре прошлого года российский Центробанк предупредил, что оспорит любые «прямые или косвенные» действия, связанные с использованием своих активов, во всех доступных органах. Регулятор напомнил коллективной Европе, что ее намерения противоречат международному праву и являются незаконными.

Ранее правительство Великобритании сообщило о готовности выделить Украине €10,6 млрд из замороженных активов России. В Лондоне на тот момент так и не придумали законного механизма экспроприации этих средств. Лондон выступил инициатором выработки общей позиции Европы по этому вопросу.