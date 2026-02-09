МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
КГТИ запретили принимать новых абитуриентов

Рособрнадзор ввел предостережения о соблюдении необходимых требований еще шести вузам.
Глеб Владовский 09-02-2026 17:01
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Рособрнадзор запретил принимать абитуриентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт (КГТИ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) "Кисловодский гуманитарно-технический институт"», - говорится в заявлении.

Уточняется, что запрет введен согласно законодательству РФ. Какое именно предписание не было выполнено, не указывается.

Кроме того, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований были вынесены еще шести учебным заведениям. В этот список попали в том числе Московский университет «Синергия», а также Академия русского балета имени А.Я. Вагановой.

Ранее Минобрнауки РФ урезало 47 тысяч платных мест в вузах России. Сокращения затронули преимущественно негосударственный сектор образования. Под него попали такие направления подготовки, как «экономика», «юриспруденция», «связи с общественностью» и «реклама».

