Минобрнауки сократило количество платных мест в вузах на 13%

Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем», - говорится в заявлении.

Уточняется, что сокращения затронули преимущественно негосударственный сектор образования. Под него попали такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, связи с общественностью и реклама.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предупреждал, что его ведомство собирается сократить около 45 тысяч коммерческих мест в вузах в рамках регулирования количества платного приема. Глава Минобрнауки уточнил, что больше всего платных мест планируется сократить в негосударственных вузах. Там сократят почти 20% мест. Регулировать платный прием в российские вузы начнут в ходе приемной кампании 2026 года. Это не коснется приоритетных направлений подготовки.

Основной целью регулирования платного приема было заявлено достижение баланса в подготовке кадров для национальной экономики и социальной сферы. Предпринятые меры, как заявили в Минобрнауки, гармонизируют подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям. Это снизит перенасыщенность рынка и повысит качество высшего образования в России.

С сентября прошлого года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в высшие образовательные учреждения. По нему правительство наделено полномочиями регулирования коммерческих мест в вузах. Тогда в Минобрнауки уточняли, что наибольшая проблема сосредоточена на таких направлениях, как «экономика и управление» и «юриспруденция».