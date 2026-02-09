Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» из состава группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников выявили укрепленный район противника. После подтверждения цели координаты оперативно передали расчету. Экипаж «Тосочки» скрытно выдвинулся на огневую позицию и нанес прицельный удар термобарическими боеприпасами.

В результате огневого поражения опорный пункт вместе с находившейся там живой силой ВСУ был полностью уничтожен. Успешная работа огнеметчиков позволила штурмовым подразделениям группировки «Восток» продвинуться вглубь обороны противника.

Ранее Минобороны показало кадры удара ТОС-2 по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе населенного пункта Гуляйполе на территории Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.