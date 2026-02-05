МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Минтранса: Россия предложила Бразилии возобновить авиасообщение

Кроме этого, ведутся переговоры об открытии прямой морской контейнерной линии из Петербурга.
Дарья Ситникова 05-02-2026 20:25
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press

Россия предложила Бразилии возобновить прямые авиаперелеты. Об этом заявил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

«Мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты», - сказал он.

Никитин добавил, что при достижении договоренности более вероятны полеты бразильских авиакомпаний в Россию. Кроме этого, в нашей стране готовы создать максимально комфортные условия для организаций.

Это одна из тем на повестке дня, добавил глава Минтранса. Также ведутся переговоры об открытии прямой морской контейнерной линии из Петербурга.

«Мы готовы в любой момент начинать. Коллеги должны решиться и перестать бояться каких-то ограничений», - объяснил Никитин.

Называть точные сроки возобновления полетов еще рано, в большей степени «это зависит от бразильских коллег». Они опасаются санкционных рисков, «однако достаточно большое количество людей из России летают сюда, и бразильцы летают к нам», добавил глава Минтранса.

«Очень надеюсь, что мы продвинемся дальше», - заключил министр.

Сейчас в Бразилии находится премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прилетел туда для участия в VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

#Россия #Бразилия #авиасообщение #предложение #возобновление #Никитин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 