Глава Минтранса: Россия предложила Бразилии возобновить авиасообщение

Россия предложила Бразилии возобновить прямые авиаперелеты. Об этом заявил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

«Мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты», - сказал он.

Никитин добавил, что при достижении договоренности более вероятны полеты бразильских авиакомпаний в Россию. Кроме этого, в нашей стране готовы создать максимально комфортные условия для организаций.

Это одна из тем на повестке дня, добавил глава Минтранса. Также ведутся переговоры об открытии прямой морской контейнерной линии из Петербурга.

«Мы готовы в любой момент начинать. Коллеги должны решиться и перестать бояться каких-то ограничений», - объяснил Никитин.

Называть точные сроки возобновления полетов еще рано, в большей степени «это зависит от бразильских коллег». Они опасаются санкционных рисков, «однако достаточно большое количество людей из России летают сюда, и бразильцы летают к нам», добавил глава Минтранса.

«Очень надеюсь, что мы продвинемся дальше», - заключил министр.

Сейчас в Бразилии находится премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прилетел туда для участия в VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.