В документах о деле Эпштейна нашли черновик о его смерти

Черновую версию документа о смерти финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили в рамках расследования его дела. Текст опубликовал Минюст США.

«Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», - цитирует его содержание RT.

Отмечается, что официально тело финансиста обнаружили 10 августа. Такой поворот событий вызывает тревогу и усложняет продолжающееся расследование.

Ранее сообщалось, что в опубликованных документах по делу американского финансиста обнаружили крупный заказ на бочку с серной кислотой. Там же были включены работы по замене кабеля и pH-оборудования, необходимого для функционирования установки обратного осмоса.