В документах по делу Эпштейна нашли крупный заказ серной кислоты

Речь идет о заказе 1 250 литров серной кислоты у фирмы Gemini Seawater Systems.
Игнат Далакян 09-02-2026 14:23
© Фото: Vladislav Nekrasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Крупный заказ на бочку с серной кислотой обнаружили в опубликованных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на опубликованные материалы на сайте Минюста США.

По данным ведомства, компания LSJE LLC, связанная с Эпштейном, в документе от 6 декабря 2018 года запрашивала проведение банковского перевода для покупки 1 250 литров серной кислоты у фирмы Gemini Seawater Systems. В тот же заказ были включены работы по замене кабеля и pH-оборудования, необходимого для функционирования установки обратного осмоса. Указанный комплекс применялся для опреснения морской воды на частных островах, принадлежавших скандальному финансисту.

Кроме того, в июне 2018 года эта же компания направляла сотруднику Эпштейна Брайсу Гордону коммерческое предложение, касающееся монтажа опреснительной системы на острове Грэйт-Сент-Джеймс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что скандал, развернувшийся вокруг обнародованных материалов дела Джеффри Эпштейна, продемонстрировал истинную сущность коллективного Запада. По словам министра иностранных дел РФ, происходящее вновь показало, представители каких элит претендуют на управление мировыми процессами.

#в стране и мире #серная кислота #Джеффри Эпштейн #бочка с серной кислотой
