Эксперты оценили ситуацию с авиасообщением на Кубе

Дефицит топлива для заправки самолетов может оставить Кубу без авиасообщения. Местные власти предупредили международных перевозчиков о том, что с 10 февраля по 11 марта они не смогут рассчитывать на заправку в местных аэропортах, сообщает агентство EFE. Пострадавшими авиакомпаниями называются американские, испанские, панамские и мексиканские.

В Ассоциации туроператоров по международному туризму прокомментировали сложившуюся на острове ситуацию. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, сегодня российские перевозчики сняли полетные программы. В настоящий момент рейсы выполняются в сторону острова с целью эвакуации россиян, добавил он.

«Часть отелей сейчас, к сожалению, прекращает свою работу, россияне будут переселены в другие отели. В остальном предпосылок к тому, что в ближайшее время полетная программа возобновится в полном объеме, пока нет», - сказал Мурадян.

Он указал на то, что в связи с дефицитом керосина официальные кубинские власти выпустили уведомление о том, что до марта они не смогут обслуживать воздушные суда. Вице-президент АТОР призвал россиян следить за официальной информацией как со стороны своих операторов-перевозчиков, так и со стороны российского диппредставительства.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что в настоящий момент на Кубе находятся около 4 000 российских туристов. Ситуация с их возвращением стабильная - все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме, говорится в сообщении.

Напомним, 29 января американский президент Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности от Кубы. Глава Белого дома издал указ о дополнительных пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на остров. В ответ Гавана объявила международное чрезвычайное положение.