Глава МИД Венгрии потребовал от Украины немедленного прекращения мобилизации

По словам венгерского министра иностранных дел, многие украинцы отчаянно пытаются покинуть страну, чтобы сбежать от призыва.
Тимур Юсупов 09-02-2026 01:48
© Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины прекратить принудительный призыв в армию жителей страны. Как написал политик на своей официальной странице в Facebook*, огромное количество мужчин было вынуждено бежать от насильственной мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте.

Причиной для подобных высказываний стал недавний арест киевским режимом венгерского гражданина, пытавшегося помочь пятерым украинцам пресечь границу. Будапешт заявил о немедленном предоставлении задержанному консульской защиты и оказании всей необходимой помощи в ходе полицейского расследования.

«Народ Украины не хочет умирать, но каждый день мы видим кадры насильственных акций по призыву на военную службу, а на улицах украинских городов часто идет открытая охота на людей. Многие украинские мужчины - деды, отцы, братья, сыновья, внуки - отчаянно пытаются покинуть Украину, чтобы избежать призыва на военную службу, отправки на фронт и вероятной гибели», - негодует глава венгерского МИД.

Сийярто отметил, что украинская пограничная служба не гнушается использовать все возможные средства для того, чтобы «отловить» как можно больше украинцев для отправки на фронт. По его словам, подобные случаи лишний раз демонстрируют, что конфликт должен завершиться, как можно скорее, а принудительный призыв в армию следует немедленно отменить.

Ранее о недопустимости мобилизации на Украине также высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Комментируя недавнюю смерть принудительного отправленного на службу в ВСУ гражданина Венгрии политик заявил, что людей нельзя использовать в роли «пушечного мяса», а также пригрозил выслать из страны всех украинских чиновников.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

