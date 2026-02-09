МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские дроноводы сожгли украинский Т-72 в Сумской области

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали возгорание танка противника.
09-02-2026 14:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского танка Т-72 в Сумской области. Во время разведки операторы беспилотников обнаружили в лесополосе рядом с населенным пунктом Могрица хорошо замаскированную позицию танка ВСУ.

На записи видно, что машину скрывали ветками и подручными материалами, однако дрону удалось точно выявить цель. После доклада командованию было принято решение о нанесении удара.

Операторы центра «Рубикон» нанесли серию ударов FPV-дронами. На опубликованной видеонарезке с камер беспилотников видно, как дроны поочередно заходят на цель и поражают бронетехнику. Средства объективного контроля зафиксировали возгорание танка.

Ранее ведомство опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах зафиксировано поражение автомобильной и бронированной техники ВСУ, включая танки Т-72, а также элементов связи, средств радиоэлектронной борьбы и наземных робототехнических комплексов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Т-72 #спецоперация #сумская область #Рубикон #FPV-дроны
