Российские дроноводы сожгли украинский Т-72 в Сумской области

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского танка Т-72 в Сумской области. Во время разведки операторы беспилотников обнаружили в лесополосе рядом с населенным пунктом Могрица хорошо замаскированную позицию танка ВСУ.

На записи видно, что машину скрывали ветками и подручными материалами, однако дрону удалось точно выявить цель. После доклада командованию было принято решение о нанесении удара.

Операторы центра «Рубикон» нанесли серию ударов FPV-дронами. На опубликованной видеонарезке с камер беспилотников видно, как дроны поочередно заходят на цель и поражают бронетехнику. Средства объективного контроля зафиксировали возгорание танка.

Ранее ведомство опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах зафиксировано поражение автомобильной и бронированной техники ВСУ, включая танки Т-72, а также элементов связи, средств радиоэлектронной борьбы и наземных робототехнических комплексов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.