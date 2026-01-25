МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны поразили Т-72, наземные роботы и средства связи в зоне СВО

На опубликованных кадрах, снятых с бортовых камер дронов, зафиксированы удары по самым разнообразным целям.
26-01-2026 14:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах зафиксировано поражение автомобильной и бронированной техники ВСУ, включая танки Т-72, а также элементов связи, средств радиоэлектронной борьбы и наземных робототехнических комплексов.

Судя по видеозаписи, операторы FPV-дронов последовательно поражают цели в движении и на стоянках. В объектив бортовых камер попали боевая машина пехоты БМП-1, пикапы с вооружением, замаскированные артиллерийские орудия и беспилотные наземные платформы. Часть техники была укрыта маскировочными сетями, однако это не помешало дронам точно выйти на цель.

Отдельно показаны эпизоды воздушных таранов украинских беспилотников. На кадрах видно, как российские FPV-дроны целенаправленно идут навстречу дронам противника типа «Баба-яга» и поражают их в воздухе, не позволяя выполнить боевую задачу.

Также на видео зафиксированы удары по элементам систем связи и РЭБ. Операторы выводят дроны прямо на антенны и оборудование, размещенное в лесополосах и на открытых участках местности. После попаданий техника и аппаратура противника выходят из строя.

Все цели были обнаружены в ходе воздушной разведки. После выявления координаты оперативно передавались расчетам FPV-дронов, которые наносили точечные удары. Контроль поражения велся в реальном времени с бортовых камер беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бронетехника #Т-72 #танк #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны
