Глава Минтруда заявил об отсутствии планов пересматривать пенсионный возраст

Министр труда и социальной защиты назвал старшее поколение ценнейшим активом для предприятий.
Игнат Далакян 09-02-2026 13:40
© Фото: Александр Погожев, РИА Новости

В России не планируется пересматривать пенсионный возраст из-за высокой кадровой потребности и роста продолжительности жизни. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», - сказал он в интервью изданию «Эксперт».

По словам Котякова, ценнейшим активом является старшее поколение. Он также отметил, что нередко замечал в поездках по предприятиям возрастных сотрудников, которые выступали наставниками.

В настоящий момент текущая пенсионная реформа еще не завершена, добавил министр. Он указал, что в регионах Донбасса и Новороссии переходный период продлится до конца 2032 года.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%. По словам чиновника, индексация позволит поднять уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров.

#в стране и мире #минтруд #пенсионеры #Пенсионный возраст
