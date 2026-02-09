Глава Минтруда заявил об отсутствии планов пересматривать пенсионный возраст

В России не планируется пересматривать пенсионный возраст из-за высокой кадровой потребности и роста продолжительности жизни. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», - сказал он в интервью изданию «Эксперт».

По словам Котякова, ценнейшим активом является старшее поколение. Он также отметил, что нередко замечал в поездках по предприятиям возрастных сотрудников, которые выступали наставниками.

В настоящий момент текущая пенсионная реформа еще не завершена, добавил министр. Он указал, что в регионах Донбасса и Новороссии переходный период продлится до конца 2032 года.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%. По словам чиновника, индексация позволит поднять уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров.