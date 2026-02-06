МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Социальные пенсии с апреля проиндексируют на 6,8%

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, в результате повысится уровень обеспечения почти 4,3 миллиона человек.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 15:09
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press, Global Look Press

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Каждый год размер индексации социальных пенсий утверждает правительство исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в текущем году размещен для общественного обсуждения.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров», - сказал Котяков.

Он отметил, что из них около 3,6 миллиона граждан - получатели социальных пенсий. Еще около 700 тысяч пенсионеров из этого числа получают государственные пенсии.

В пресс-службе правительства напомнили, что социальные пенсии получают граждане, которые по тем или иным причинам не имеют достаточного трудового стажа, чтобы получать страховую пенсию. Тем гражданам, чья социальная пенсия меньше прожиточного минимума в регионе, положены социальные доплаты, которые позволяют поднять обеспечение до этого уровня.

В Минтруде добавили, что государственные пенсии получают участники Великой Отечественной войны. Также их выплачивают гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Госпенсии полагаются гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, а также бывшим работникам летно-испытательного состава.

Ранее депутат, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Звезде», какие социальные пособия россиянам повысят в 2026 году. Она анонсировала, что будет проиндексирована страховая пенсия, получателями которой в России являются более 38 миллионов человек. Депутат отметила, что пособия, которые зависят он размера МРОТ, будут повышены почти на 20%.

С 1 октября 2026 года в России будут увеличены военные пенсии. Согласно федеральному закону, принятому в ноябре прошлого года, с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, идущего в счет пенсии, составляет 93,59%, однако из-за индексации выплат изменились и объемы социального обеспечения.

