Далай-лама заявил, что никогда не встречался с Эпштейном

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо никогда не встречался со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. С таким заявлением выступила пресс-служба Далай-ламы.

«Мы можем однозначно подтвердить, что его святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или контакты с ним от своего имени», - говорится в сообщении.

Ранее ряд международных изданий сообщило, что слово «Далай» около 169 раз встречается в электронной переписке в «файлах Эпштейна». Утверждается, что имя Далай-ламы фигурирует в новостных сюжетах и упоминаниях неудачных попыток организовать встречу или наладить любой другой прямой контакт.

Накануне экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена призналась, что 46-й президент США встречался с Джеффри Эпштейном вне страны. Тара Рид отметила, что сейчас предпринимаются попытки обелить имидж бывшего американского лидера. В этом задействованы его жена и сын.

Напомним, министерство юстиции США опубликовало около 3,5 миллионов файлов по делу уличенного в педофилии финансиста. В документах фигурируют высокопоставленные политики, чиновники, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели. Сам Эпштейн был задержан в 2019 году и помещен в камеру. Там его тело обнаружили спустя некоторое время.