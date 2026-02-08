Один из промышленных объектов в Одессе получил повреждения после мощного взрыва. Об инциденте в своем Telegram-аккаунте сообщил глава военной администрации города Сергей Лысак.

«Вследствие взрывов есть повреждения промышленного объекта», - написал он.

Ранее стало известно о пожаре на складе одного из предприятий кондитерской фабрики Roshen. Напомним, она принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Склады фабрики горят второй день в городе Яготине Киевской области.

* Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.