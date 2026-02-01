Под Киевом второй день горят склады кондитерской компании Порошенко*

Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей украинскому экс-президенту Петру Порошенко*, второй день горит в городе Яготине в Киевской области Украины. Об этом пишут местные паблики, ссылаясь на данные украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В Яготине под Киевом до сих пор горят склады Roshen... Они пылают еще со вчерашнего вечера», - пишут в украинских пабликах.

ГСЧС в своем Telegram-канале опубликовала сообщение о пожаре на складском комплексе в Яготине. Но там не уточняли, о какой компании принадлежит объект.

В ноябре прошлого года фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной раде объявила о начале процедуры отставки правительства. Ее возглавляет бывший президент Украины. Причиной стал коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, соратника Владимира Зеленского. Партия призвала коллег в парламенте подписаться под отставкой ради формирования правительства национального спасения. Рада состоит из 450 депутатов, у «Европейской солидарности» 26 мест.

* Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.