МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Киевом второй день горят склады кондитерской компании Порошенко*

В местных пабликах утверждается, что горят склады Roshen, украинская ГСЧС пока не уточняла, о какой компании идет речь.
Сергей Дьячкин 07-02-2026 17:20
© Фото: Telegram/dsns_telegram

Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей украинскому экс-президенту Петру Порошенко*, второй день горит в городе Яготине в Киевской области Украины. Об этом пишут местные паблики, ссылаясь на данные украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В Яготине под Киевом до сих пор горят склады Roshen... Они пылают еще со вчерашнего вечера», - пишут в украинских пабликах.

ГСЧС в своем Telegram-канале опубликовала сообщение о пожаре на складском комплексе в Яготине. Но там не уточняли, о какой компании принадлежит объект.

В ноябре прошлого года фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной раде объявила о начале процедуры отставки правительства. Ее возглавляет бывший президент Украины. Причиной стал коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, соратника Владимира Зеленского. Партия призвала коллег в парламенте подписаться под отставкой ради формирования правительства национального спасения. Рада состоит из 450 депутатов, у «Европейской солидарности» 26 мест.

* Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Петр Порошенко #склады #Киевская область #Кондитерская фабрика #гсчс Украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 