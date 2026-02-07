МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Богомаз: Брянскую область атаковали ракетами боевики ВСУ, ранены два человека

Также в семи муниципальных образованиях нарушено тепло и энергоснабжение. Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.
Дарья Ситникова 07-02-2026 22:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности «Нептун» и РСЗО HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар», - написал он в своем Telegram-канале.

В Выгоничском районе ранены два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в семи муниципальных образованиях нарушено тепло и энергоснабжение в результате атаки. Специальные и аварийные бригады уже занялись работами по восстановлению. Кроме этого, повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.

В Минобороны России ранее сообщили, что в ночь на седьмое февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника. Восемь из них сбили над Брянской областью.

