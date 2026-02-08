Politico рассказала о «сером кардинале» Белого дома

Стало известно о непубличном сотруднике совета нацбезопасности США, свободно владеющим русским языком, Энди Бейкере, который, помимо всего прочего, играет важную роль в формировании политики американской администрации. Подробностями делится Politico.

Экс-заместитель советника нацбезопасности Алекс Вонг отметил роль Бейкера в вопросах урегулирования украинского кризиса. Со слов Вонга, Энди Бейкер – ключевой советник и исполнитель по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая сделку по редкоземельным металлам.

Еще один источник, чьи слова приводит газета, охарактеризовал «серого кардинала» Белого дома как очень умного человека, отметив его знания в русском, болгарском и персидском языках. Кроме того, стало известно, что именно Бейкер помогал составлять скандальную речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

Помимо этого, Бейкер участвовал в планировании операции США против хуситов и в разработке ответных мер Соединенных Штатов на растущую напряженность между Индией и Пакистаном. Авторы материала подчеркивают, что он присутствовал в Ситуационной комнате в то время, как американский лидер Дональд Трамп наблюдал, как военные самолеты бьют по ядерным объектам Ирана.

Как предполагают источники издания, «серый кардинал» будет играть еще более важную роль в формировании будущей внешней политики своей страны, которая будет направлена на пересмотр обязательств США в Европе и скептицизм в отношении НАТО. Причем это произойдет независимо от того, кто победит на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что следующим хозяином Белого дома после Дональда Трампа станет вице-президент Джей Ди Вэнс. Во время видеовыступления он подчеркнул, что страна стоит в начале «великого 12-летнего периода», состоящего из второго президентства Трампа и последующих двух сроков Вэнса.