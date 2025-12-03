МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маск предрек «великие 12 лет» с вице-президентом Вэнсом во главе США

Миллиардер полагает, что после Трампа президентом станет Джей Ди Вэнс.
Дима Иванов 03-12-2025 04:48
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск заявил бывшим коллегам по команде по сокращению расходов федерального бюджета, что следующим хозяином Белого дома после Дональда Трампа станет вице-президент Джей Ди Вэнс, который отслужит два срока. Об этом сообщила газета Politico.

Во время видеовыступления на воссоединении своей бывшей команды DOGE в Техасе Маск предсказал, что страна стоит в начале «великого 12-летнего периода», состоящего из второго президентства Трампа и последующих двух сроков Вэнса.

«Мы находимся в начале великого 12-летнего периода, состоящего из второго президентства Трампа, за которым последуют два последовательных срока Джей Ди Вэнса», - сказал Маск, отметив, что у него близкие личные отношения с вице-президентом.

Маск также упомянул, что не приехал в Техас очно из-за опасений за безопасность и считает себя одной из главных целей для покушений после Трампа и Вэнса. Хотя он отошел от активной политики, его поддержка могла бы стать мощным импульсом для кампании Вэнса в 2028 году, добавил предприниматель.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2028 году. Джей Ди Вэнс пока официально не объявлял о намерении участвовать в них. Дональд Трамп баллотироваться уже не сможет: его нынешний срок - второй и последний. Выдвигаться в президенты на третий срок прямо запрещено 22-й поправкой к Конституции США, ограничивающей количество президентских сроков двумя.

#в стране и мире #Дональд Трамп #выборы в США #илон маск #джей ди вэнс
