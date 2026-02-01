Онищенко: ситуация с гриппом в РФ оценивается как напряженная

Обстановка с гриппов в России напряженная, но все показатели находятся в рамках многолетних значений. Об этом рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«По пятой неделе оценивается как напряженная обстановка, то есть грипп циркулирует интенсивно, но уровни заболеваемости находятся на средних многолетних уровнях», - сказал Онищенко в разговоре с ТАСС.

Специалист также отметил, что уровень интенсивности заболевания не выходит за пределы эпидемического порога. Сезон гриппа, как правило, считается завершенным в марте-апреле.

На вопрос агентства о том, будет ли еще всплеск заболеваемости, Геннадий Онищенко напомнил, что 9 февраля студенты выходят с каникул. По этой причине возможен скачок заболеваемости. В это же время академик уверил, что эпидемический подъем пандемического уровня не достигнет.

Кроме того, сейчас на смену гриппу А приходит грипп В, который протекает тяжелее первого. Его интенсивность распространения меньше, обратил внимание специалист.

Ранее сообщалось, что в России снизилась интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ. Известно, что по итогам первой недели нового года зарегистрировано свыше 605 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также 5,5 тысяч случаев COVID 19.