Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой

Злоумышленники пишут в чаты собственников квартир, что в их доме якобы будет установлена новая пропускная система.
Виктория Бокий 08-02-2026 04:13
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Globallookpress

Мошенники в России стали выманивать персональные данные собственников и жильцов многоквартирных домов, говоря им о якобы установке новой пропускной системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты используют следующую схему обмана: пишут в чаты собственников и жильцов квартир, что в их доме якобы будет установлена новая пропускная система. Для этого им нужно заранее собрать личные данные жильцов и номера их квартир. Если человек верит и передает свои данные, то они автоматически отправляются в руки мошенникам.

В разговоре злоумышленники отмечают, что установка новой системы осуществляется бесплатно. Говорят они это для того, чтобы войти в доверие к жертве и сделать так, чтобы им точно поверили.

Ранее киберполицейские Санкт-Петербурга раскрыли новую мошенническую схему с маркетплейсами. Клиентам предлагали «выгодные акции» и «кешбэк», но на деле воровали личные данные покупателей и средства с их банковских карт.

#Мошенники #обман #личные данные #аферисты #пропускная система
