Киберполицейские предупредили россиян о новой схеме мошенников

Киберполицейские Санкт-Петербурга раскрыли новую мошенническую схему с маркетплейсами. Клиентам предлагали «выгодные акции» и «кешбэк», но на деле воровали личные данные покупателей и средства с их банковских карт, отметили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий питерского главка МВД.

Злоумышленники рассылали своим жертвам сообщения, в которых предлагалось «срочно активировать» так называемый кешбэк на покупки или скидку. Присланная ссылка вела на сайт-клон магазина, где невнимательный покупатель вводил свой логин, пароль или СМС-код якобы для авторизации. Данные попадали к мошенниками, после чего жертвы лишались денег.



Полицейские еще раз напомнили, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам. Ранее в МВД перечислили данные, которые ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам.



К ним относят паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Категорически нельзя отправлять фотографии своего паспорта неизвестным якобы для подтверждения личности. В полиции подчеркнули, что настоящие службы безопасности никогда не требуют скринов, а также цифр из СМС-кода.