Киберполицейские предупредили россиян о новой схеме мошенников

Злоумышленники заманивают жертву на сайт-клон маркетплейса, где предлагают «авторизоваться» для получения скидки или кешбэка.
Ян Брацкий 06-02-2026 11:16
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Global Look Press

Киберполицейские Санкт-Петербурга раскрыли новую мошенническую схему с маркетплейсами. Клиентам предлагали «выгодные акции» и «кешбэк», но на деле воровали личные данные покупателей и средства с их банковских карт, отметили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий питерского главка МВД.

Злоумышленники рассылали своим жертвам сообщения, в которых предлагалось «срочно активировать» так называемый кешбэк на покупки или скидку. Присланная ссылка вела на сайт-клон магазина, где невнимательный покупатель вводил свой логин, пароль или СМС-код якобы для авторизации. Данные попадали к мошенниками, после чего жертвы лишались денег.
 
Полицейские еще раз напомнили, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам. Ранее в МВД перечислили данные, которые ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам.
 
К ним относят паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Категорически нельзя отправлять фотографии своего паспорта неизвестным якобы для подтверждения личности. В полиции подчеркнули, что настоящие службы безопасности никогда не требуют скринов, а также цифр из СМС-кода.

#МВД #Мошенники #скидка #маркетплейс
