Артиллеристы разгромили пункт управления дронами ВСУ в районе Орехова

Военнослужащие успешно выполнили огневую задачу с применением 122-мм буксируемой гаубицы Д-30.
05-02-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Удар нанесли бойцы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр». Военнослужащие успешно выполнили огневую задачу с применением 122-мм буксируемой гаубицы Д-30.

Перед этим оператор разведывательного беспилотника обнаружил точку посадки вражеского дрона. Координаты были оперативно переданы на командный пункт. Там приняли решение об огневом воздействии.

Артиллерийский расчет действовал в сложной обстановке, быстро развернулся на огневой позиции и нанес точный удар по цели. В результате пункт был поражен, а личный состав противника уничтожен.

После завершения боевой работы артиллерийский расчет замаскировал орудие и переместился в укрытие. Такие слаженные действия артиллеристов демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность применения артиллерийских систем в боевых условиях.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинских позиций в зоне специальной военной операции с помощью артиллерийских орудий Д-30. Расчет разведывательного дрона группировки «Восток» выявил цели в районе Зализничного Запорожской области. В результате были уничтожены опорные пункты, фортификационные сооружения и военнослужащие ВСУ, что ослабило оборону противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #гаубица #д-30 #запорожская область #Орехов #группировка войск «Днепр»
