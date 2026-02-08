МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Японии правящая партия одержала победу на парламентских выборах

Правящая Либерально-демократическая партия впервые за более чем год восстановит единоличный контроль над палатой представителей, обеспечив себе индивидуальное большинство.
Дарья Ситникова 08-02-2026 20:22
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Правящая Либерально-демократическая партия Японии получила 224 из 465 мест по итогам досрочных выборов в палату представителей. Об этом следует из ранних результатов голосования, которые опубликовала газета «Йомиури».

Уточняется, что 289 мест были получены по одномандатным округам и 176 - по пропорциональной системе. Порядка 163 мандатов пока что не распределены, поэтому правящая партия может рассчитывать на 304–332 места. Тем самым она может обеспечить себе индивидуальное большинство.

В то время как коалиционный партнер «Общество обновления Японии» может предварительно рассчитывать на 20 мест. Вместе они могут преодолеть порог в две трети голосов, которые необходимы для преодоления вето верхней палаты и инициирования поправок в Конституцию.

Ранее стало известно, что глава правительства Японии Сигэру Исиба покинул свой пост вместе со всем кабинетом министров. На этой должности он проработал 386 дней и по продолжительности пребывания на посту премьер-министра после окончания Второй мировой войны стал 24-м.

Новым председателем правящей ЛДП 4 октября 2025 года избрали бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити. Она станет первой в истории Японии женщиной в должности премьер-министра.

#в стране и мире #Япония #Выборы #голосование #либерально-демократическая партия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 