В Японии правящая партия одержала победу на парламентских выборах

Правящая Либерально-демократическая партия Японии получила 224 из 465 мест по итогам досрочных выборов в палату представителей. Об этом следует из ранних результатов голосования, которые опубликовала газета «Йомиури».

Уточняется, что 289 мест были получены по одномандатным округам и 176 - по пропорциональной системе. Порядка 163 мандатов пока что не распределены, поэтому правящая партия может рассчитывать на 304–332 места. Тем самым она может обеспечить себе индивидуальное большинство.

В то время как коалиционный партнер «Общество обновления Японии» может предварительно рассчитывать на 20 мест. Вместе они могут преодолеть порог в две трети голосов, которые необходимы для преодоления вето верхней палаты и инициирования поправок в Конституцию.

Ранее стало известно, что глава правительства Японии Сигэру Исиба покинул свой пост вместе со всем кабинетом министров. На этой должности он проработал 386 дней и по продолжительности пребывания на посту премьер-министра после окончания Второй мировой войны стал 24-м.

Новым председателем правящей ЛДП 4 октября 2025 года избрали бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити. Она станет первой в истории Японии женщиной в должности премьер-министра.