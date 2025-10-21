МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Премьер-министр Японии ушел в отставку вместе с кабмином

Новым премьером и главой правящей партии Японии станет женщина - Санаэ Такаити.
Марина Крижановская 2025-10-21 04:41:09
© Фото: Toru Hanai, Bloomberg, Globallookpress

Глава правительства Японии Сигэру Исиба покинул свой пост вместе со всем кабинетом министров.

Как пишет агентство Kyodo, на этой должности он проработал 386 дней и по продолжительности пребывания на посту премьер-министра после окончания Второй мировой войны стал 24-м.

«Премьер-министр Сигэру Исиба потерпел сокрушительное поражение на июльских выборах в Палату советников и объявил о намерении уйти в отставку в сентябре. Но процесс выбора нового председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) и согласования кандидатуры премьер-министра в парламенте затянулся», - сообщили журналисты.

Говорится и о заслугах ушедшего премьера. Так, ему удалось согласовать на переговорах с США пошлины по «взаимным и автомобильным тарифам» в размере 15%. Также говорится о повышении минимальной заработной платы в 2013 финансовом году на самое высокое значение за всю историю Японии. Премьер Исиба отреагировал и на рост цен на рис, не допустив сокращения его производства. Кроме того, пишет СМИ, он активно работал над предотвращением стихийных бедствий.

Новым председателем правящей ЛДП 4 октября избрали бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити. Она станет первой в истории Японии женщиной в должности премьер-министра.

#Япония #премьер-министр #правительство #уйти в отставку #Сигэру Исиба
