Комик Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию

Он поблагодарил страну за возможность реализации творческого развития.
Дарья Ситникова 08-02-2026 19:19
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Комик Нурлан Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию. В своем посте в социальной сети он поблагодарил страну, в которой получил возможность творческого развития.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как раз в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», - написал комик.

Он также вспомнил свой путь, который начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. Сабуров отметил, что во всех городах страны его встречали дружелюбно и тепло.

Комик отказался комментировать произошедшую ситуацию, сказав, что его юристы занимаются вопросом с компетентными органами. Остальное - «время расставит все на свои места».

Сабуров также попросил СМИ проявить уважение к частной жизни его семьи. При этом он удалил все фотографии со своей страницы.

Напомним, стендаперу запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Сабуров владеет имуществом, находящимся на территории РФ, более чем на 60 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

