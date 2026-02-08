Мошенники стали предлагать россиянам проверить доплаты к ежемесячным выплатам

Мошенники в этом месяце могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам. Об этом предупредили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Происходит это следующим образом: в социальных сетях рекламируется бот или приложение, который может узнать, насколько повысилась единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале. После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули.

Также злоумышленники могут действовать через бот в Telegram. Они запрашивают СНИЛС, ИНН и номер карты для якобы «проверки права на февральскую индексацию». После ввода данных происходит списание средств или их хищение при помощи социальной инженерии.

Особо активно мошенники атакуют пенсионеров, которые получают социальные выплаты и пособия. Этот способ актуален в феврале в связи с традиционной индексацией социальных выплат. Это создает информационный повод и ажиотаж.

В пресс-службе россиянам рекомендовали проверять информацию о выплатах через портал «Госуслуги», сайт СФР или в отделениях Социального фонда. Также посоветовали никогда не вводить личные данные в сомнительных чат-ботах и сервисах. В случае установки приложения незамедлительно его удалить и проверить устройство антивирусом.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать персональные данные собственников и жильцов многоквартирных домов, говоря им о якобы установке новой пропускной системы. В разговоре злоумышленники отмечают, что установка новой системы осуществляется бесплатно.