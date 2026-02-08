МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах

Впервые вирус Нипах был обнаружен в 1999 году в Малайзии, после чего недуг начала распространяться по миру.
Ян Брацкий 08-02-2026 11:53
© Фото: Herwin Bahar Keystone Press Agency Global Look Press

Смертельно опасный вирус Нипах зарегистрирован на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара. Об этом пресс-служба Роспотребнадзора сообщила в мессенджере Мах. Специалисты ведомства также назвали первую страну, в который был обнаружен вирус.

«Вирус Нипах был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара», - говорится в публикации.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о низком риске распространения вируса Нипах по всему миру. Третьего февраля власти Бангладеш уведомили ВОЗ о случае заражения. На больничной койке оказалась женщина 40-50 лет. В день госпитализации она скончалась. Всех контактировавших с ней поместили в карантин.

В нашей стране медики готовы к любому развитию событий. В Роспотребнадзоре заявили о создании эффективных тест-систем для выявления вируса Нипах. В ведомстве заверили, что ситуация находится под полным контролем. Случаев завоза вируса на территорию нашей страны не выявлено.

#Вирус #ВОЗ #пандемия #роспотребнадзор #Нипах
