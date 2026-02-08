Дроноводы показали уничтожение узлов управления БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили позиции, которые обеспечивают управление вражескими дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что после уточнения координат операторы ударных БПЛА нанесли серию прицельных ударов по ключевым элементам узла. Они уничтожили антенны управления и ретрансляции, а также вывели из строя станции РЭБ.

Кроме того, нарушена работа каналов связи и координации вражеских БПЛА. Именно эти средства прикрывали работу дронов и мешали нашей воздушной разведке.

Удар по узлу управления снизил возможности ВСУ по применению беспилотников на данном направлении. Также осложнил противнику поддержаний устойчивой связи для дальнейших оборонительных действий.

В военном ведомстве ранее сообщили, что расчеты ударных БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили в районе Приморского Запорожской области личный состав, автомобили и беспилотники ВСУ. Получив команду на уничтожение, операторы FPV-дронов удар за ударом успешно поразили все обнаруженные цели. Эффективность работы десантников подтвердили кадры объективного контроля.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.