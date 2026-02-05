Расчеты ударных БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили в районе Приморского Запорожской области личный состав, автомобили и беспилотники ВСУ. Кадры воздушной охоты бойцов группировки войск «Днепр» показало Минобороны России.

В процессе воздушной разведки операторы разведывательных БПЛА выявили автомобильную технику с личным составом, живую силу в лесопосадках и тяжелые грузовые коптеры ВСУ на точках взлета. Получив команду на уничтожение, операторы FPV-дронов удар за ударом успешно поразили все обнаруженные цели. Эффективность работы десантников подтвердили кадры объективного контроля.

Расчеты ударных БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно ведут огневое поражение ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Они уничтожают вражескую пехоту и технику, поддерживая продвижение штурмовых групп ВДВ и освобождение региона от украинских войск.

Несмотря на экстремальные погодные условия, такие как морозы, и активное противодействие РЭБ противника, расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров выполняют задачи с высокой точностью. Они уничтожают пункты временной дислокации, командные пункты, БПЛА, боевую технику и живую силу ВСУ.

Кроме того, в режиме «свободной охоты» операторы FPV-дронов часто встречаются в небе с тяжелыми дронами ВСУ типа «Баба-яга» и сбивают их тараном. Один из таких эпизодов попал на видео.

Ранее Минобороны показало, как дроноводы сожгли «Град» ВСУ в Днепропетровской области. Боекомплект вражеской боевой машины взорвался после попадания российского FPV-дрона.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.