В Хабаровском крае спасли истощенного тигренка, который потерял маму

В декабре прошлого года жители Комсомольского района нашли в лесу двух маленьких тигрят, один из них был мертвым. Животных передали в Охотнадзор, а позже выжившего малыша доставили в Хабаровск и поместили в вольер, где продолжили следить за его самочувствием. Об этом сообщил 360.ru, ссылаясь на пресс-службу Центра «Амурский тигр»

По словам начальника Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрия Колпака, скорее всего, самка оставила тигрят в логове и ушла на охоту, с которой не вернулась. Может быть, это произошло по вине людей.

На месте обнаружения животных следов тигрицы не нашли. Не дождавшись матери, котята самостоятельно отправились на поиски.

Во время осмотра выжившему детенышу диагностировали крайнюю степень истощения. «Амурский тигр» взял на себя ответственность за содержание и ветеринарное сопровождение.

На данный момент самка почувствовала себя лучше под присмотром врачей, но делать прогнозы пока рано. Сейчас главная цель - спасти жизнь малыша.

В августе 2025 года в Дагестане из частного дома изъяли трехмесячного тигренка и десятимесячного льва. Сообщалось, что тигренка передали на временное содержание в местный питомник на базе экотуркомплекса.