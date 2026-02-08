В Британии дважды остановили футбольный матч из-за белки на поле

Во время матча 31-го тура Чемпионшипа Английской лиги между «Халл Сити» и «Бристолем» на поле выбежала белка. Об этом сообщила The Sun.

Уточняется, что это произошло на 54-й минуте игры. Матч проходил на стадионе в Кингстон-апон-Халл. Белка успела забежать в ворота «Бристоль Сити», что очень порадовало болельщиков хозяев.

Матч возобновился, но белка вернулась через пять минут. С большим трудом ее удалось поймать возле рекламных щитов. Издание отмечает, что вмешательство белки не спасло клуб хозяев поля «Халл Сити», они проиграли со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что австралийский велогонщик Джей Вайн в ходе заезда столкнулся с кенгуру, но не выбыл из гонки и выиграл финальный этап Tour Down Under. Велогонщик пояснил, что кенгуру, по его мнению, это самое опасное, что есть в Австралии. По словам Вайна, животные ждут и прячутся в кустах, пока ты не «перестанешь их видеть». После этого они «выпрыгивают прямо перед тобой».