МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии дважды остановили футбольный матч из-за белки на поле

Грызун успел забежать в ворота клуба «Бристоль Сити», чем вызвал восторг у болельщиков «Халл Сити», хозяев поля.
Сергей Дьячкин 08-02-2026 13:50
© Фото: Fabio Ferrari, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во время матча 31-го тура Чемпионшипа Английской лиги между «Халл Сити» и «Бристолем» на поле выбежала белка. Об этом сообщила The Sun.

Уточняется, что это произошло на 54-й минуте игры. Матч проходил на стадионе в Кингстон-апон-Халл. Белка успела забежать в ворота «Бристоль Сити», что очень порадовало болельщиков хозяев.

Матч возобновился, но белка вернулась через пять минут. С большим трудом ее удалось поймать возле рекламных щитов. Издание отмечает, что вмешательство белки не спасло клуб хозяев поля «Халл Сити», они проиграли со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что австралийский велогонщик Джей Вайн в ходе заезда столкнулся с кенгуру, но не выбыл из гонки и выиграл финальный этап Tour Down Under. Велогонщик пояснил, что кенгуру, по его мнению, это самое опасное, что есть в Австралии. По словам Вайна, животные ждут и прячутся в кустах, пока ты не «перестанешь их видеть». После этого они «выпрыгивают прямо перед тобой».

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Британия #футбольный матч #английская лига #белка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 