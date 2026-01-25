МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Велогонщик в Австралии столкнулся с кенгуру, после чего выиграл гонку

После столкновения животное стремительно покинуло трассу.
Сергей Дьячкин 25-01-2026 12:54
© Фото: Jürgen & Christine Sohns, imagebroker.com, Global Look Press

Столкнувшись с кенгуру, австралийский велогонщик Джей Вайн продолжил и выиграл финальный этап велогонки Tour Down Under. Момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, как животное выбегает на дорогу и врезается в спортсмена. После этого кенгуру стремительно покинул трассу. Другие участники гонки постарались избежать столкновения, при этом не потеряв и скорости. 

По сообщению телеканала ABC, после падения Вайн заменил велосипед и продолжил участвовать в совревнованиях. В итоге спортсмен второй раз в своей карьере выиграл Tour Down Under.

«Все спрашивают меня, что самое опасное в Австралии, и я всегда отвечаю, что это кенгуру», - сказал спортсмен в интервью телеканалу.

Велогонщик пояснил, что животные ждут и прячутся в кустах, пока ты не «перестанешь их видеть». После этого они «выпрыгивают прямо перед тобой».

#Спорт #австралия #Дикие животные #кенгуру #велогонщик #велогонка
