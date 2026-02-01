МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Флориде усыпили более пяти тысяч игуан из-за похолодания

Из-за понижения температуры зеленые игуаны стали замерзать и падать с деревьев.
Виктория Бокий 08-02-2026 05:25
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Во Флориде из-за резкого похолодания местные власти усыпили более пяти тысяч игуан. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что из-за понижения температуры зеленые игуаны стали замерзать, а также потеряли подвижность и буквально падали с деревьев. Власти разрешили экстренно выловить ящериц. Так, за два дня местные жители насобирали и сдали 5 195 рептилий, которых после гуманно усыпили.

Как передает 360.ru, большинство игуан нашли на юге Флориды, в том числе в районах Санрайз, Текеста, Форт-Майерс и во Флорида-Кис. Известно, что зеленые игуаны в данных районах – инвазивный вид, уничтожающий растения и наносящий вред инфраструктуре.

По последней информации, похолодание уже сменилось потеплением, из-за чего часть рептилий, которых не выловили, начали просыпаться. Местные власти допускают обстрел и усыпление ящериц на частных территориях, но запрещают держать их в качестве домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что огромный индонезийский питон попал в книгу рекордов Гиннесса. Длина рептилии составляет 7,22 метра, а вес - 95,5 килограмма.

#сша #Флорида #Животные #резкое похолодание #ящерица #игуана #пресмыкающиеся
