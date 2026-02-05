Огромный индонезийский питон попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самой длинной змеей в мире признана самка сетчатого питона с индонезийского острова Сулавеси. Об этом сообщает пресс-служба регистрации Книги рекордов Гиннесса. Он носа и до кончика хвоста рептилия имеет 7,22 метра в длину. Весит она 95,5 килограмма.

Для сравнения: если эту змею разместить внутри футбольных ворот, то она займет почти все расстояние от одной штанги до другой.

Обнаружили гигантского питона в округе Марон в конце прошлого года. Сообщается, что под наркозом тело змеи расслабляется и становится еще длиннее. Самку питона-рекордсмена назвали Ибу Барон (Баронесса). Сейчас ее опекает зоозащитник Буди Пурванто.

Напомним, сетчатый питон - неядовитая змея, обитающая в странах Азии. Свое название она получила из-за причудливого узора на теле. Основу рациона змеи составляют обезьяны, птицы, грызуны и другие рептилии. Из-за своих размеров сетчатый питон может успешно охотиться даже на диких свиней и коз весом до 15 килограммов.