Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах боевиков киевского режима. Об этом говорится в сводке Минобороны нашей страны.

В нанесении удара был задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Также под огнем наших военных оказались пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 145 районах.

В оборонном ведомстве также сообщили об освобождении Глушковки в Харьковской области и Сидоровки в Сумской области. Отличились бойцы группировок войск «Север» и «Запад».

При этом было нанесено поражение штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в окрестностях поселков Андреевка и Угроеды Сумской области. Также наши бойцы уничтожили живую силу трех мехбригад и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Печенеги и Шийковка.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.