В США арестовали мужчину за угрозу застрелить вице-президента Вэнса

В пятницу федеральные прокуроры США сообщили, что жителю штата Огайо предъявлено обвинение в угрозе застрелить вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The New York Times. Подозреваемого содержат под стражей.

Согласно обвинительному заключению, 33-летний Шеннон Мэтр из Толедо 21 января заявил, что собирается найти Вэнса и «убить его из винтовки M14». Неясно, как сотрудники правоохранительных органов узнали о заявлении Мэтра. Также неясно, сделал ли он это заявление в письменной или устной форме.

Как сообщил Вэнс в соцсетях , житель Огайо сделал это заявление за день до того, как вице-президент должен был выступить в Толедо на мероприятии, посвященном экономической программе администрации. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов нашли в телефоне подозреваемого материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми, сообщили прокуроры.

Адвокат подозреваемого заявил, что не может комментировать обвинение в распространении детской порнографии, поскольку доказательства еще не были представлены. Обвинение об угрозах насилия в отношении членов администрации он назвал фарсом.

По словам прокуроров, в случае признания виновным Мэтру грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за угрозы в адрес вице-президента и до 20 лет лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии.

Ранее федеральный суд Флориды приговорил американца Райана Уэсли Раута к пожизненному заключению за попытку покушения на президента Дональда Трампа. Секретная служба заметила вооруженного Раута 15 сентября 2024 года в районе поле для гольфа и через некоторое время поймала его.