МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США арестовали мужчину за угрозу застрелить вице-президента Вэнса

Шеннон Мэтр из Толедо 21 января заявил, что собирается найти Вэнса и «убить его из винтовки M14».
Владимир Рубанов 08-02-2026 02:04
© Фото: Fabrizio Carabelli Keystone Press Agency, Global Look Press

В пятницу федеральные прокуроры США сообщили, что жителю штата Огайо предъявлено обвинение в угрозе застрелить вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The New York Times. Подозреваемого содержат под стражей.

Согласно обвинительному заключению, 33-летний Шеннон Мэтр из Толедо 21 января заявил, что собирается найти Вэнса и «убить его из винтовки M14». Неясно, как сотрудники правоохранительных органов узнали о заявлении Мэтра. Также неясно, сделал ли он это заявление в письменной или устной форме.

Как сообщил Вэнс в соцсетях , житель Огайо сделал это заявление за день до того, как вице-президент должен был выступить в Толедо на мероприятии, посвященном экономической программе администрации. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов нашли в телефоне подозреваемого материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми, сообщили прокуроры.

Адвокат подозреваемого заявил, что не может комментировать обвинение в распространении детской порнографии, поскольку доказательства еще не были представлены. Обвинение об угрозах насилия в отношении членов администрации он назвал фарсом.

По словам прокуроров, в случае признания виновным Мэтру грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за угрозы в адрес вице-президента и до 20 лет лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии.

Ранее федеральный суд Флориды приговорил американца Райана Уэсли Раута к пожизненному заключению за попытку покушения на президента Дональда Трампа. Секретная служба заметила вооруженного Раута 15 сентября 2024 года в районе поле для гольфа и через некоторое время поймала его.

#сша #Огайо #безопасность #Задержание #Вице-президент #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 